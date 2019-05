Le pagelle di Icardi: non segna da un mese e mezzo. Diluvio di fischi

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ben marcato dai clivensi, non trova praticamente la porta. L'astinenza da gol prosegue, ultima gioia il 4 aprile, su calcio di rigore. Per Mauro Icardi è un'altra serata difficile, nonostante la sfida sia contro l'ultima in classifica e già retrocessa da settimane: per il centravanti un diluvio di fischi alla sua uscita e la sensazione che appena conquistata la Champions matematicamente, non ci sarà più spazio per lui in campo. Il divorzio è sempre più vicino.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

FcInterNews.net: 5