© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che fine ha fatto il vero Immobile? Anche ieri il bomber biancoceleste non è andato a segno, nonostante una prova tutto sommato positiva. Per La Gazzetta dello Sport merita 6 in pagella: "Un gol su azione nelle ultime nove, non è più killer? No, stavolta lo sono Reina e la sfortuna. Lavora bene di sponda, non solo per Correa". Mezzo voto in meno da TMW: "Spreca una grande occasione dopo 2 minuti, è sfortunato a colpire l'ennesimo palo a fine primo tempo. Nella ripresa scompare".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Il Messaggero: 5,5

Tuttosport: 6