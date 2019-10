Le pagelle di Immobile: dove sarebbe la Lazio senza i suoi gol?

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci pensa sempre Ciro Immobile a togliere le castagne dal fuoco alla Lazio. Contro l'Atalanta, nel momento più buio, a caricarsi la squadra sulle spalle è il capitano di Torre Annunziata: prima l'assist per Correa, poi i due rigori conquistati e realizzati. Noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo premiato con un 7,5 in pagella, soprattutto perché è l'ultimo a mollare, il primo a dare la scossa quando tutto sembrava perduto. Mezzo punto in più da Lalaziosiamonoi.it, che lo incorona "trascinatore vero", e non potrebbe essere altrimenti.

Anche dai quotidiani arrivano tanti apprezzamenti. La Gazzetta dello Sport, con un 7,5 come voto, sottolinea come si sia rifatto delle incertezze precedenti alla doppietta, quelle del primo tempo. Mezzo punto in più dal Corriere della Sera, uno e mezzo in più addirittura dal Corriere dello Sport, che lo esalta con un 9 "per la tigna, per il modo in cui conquista e realizza due rigori pesantissima". E poi si chiede: "Senza i suoi gol dove sarebbe la Lazio?". Domanda lecita. Per Tuttosport, infine, incarna il cuore della Lazio.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 9

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7

Lalaziosiamonoi.it: 8