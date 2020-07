Le pagelle di Immobile: era come Schillaci al Mondiale, ora non gliene riesce più una

vedi letture

Il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, sta vivendo un momento di flessione. S'è inceppato. La Lazio cade anche in casa contro il Sassuolo e il suo bomber non va oltre il 5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per il Corriere dello Sport: "Fuori giri, motore spento", scrive il quotidiano.

Anche mezzo punto in meno in pagella da La Gazzetta dello Sport: "Toccava palla ed era gol, come Schillaci al Mondiale. Ora non gliene riesce più una. Errore grave", il duro giudizio della Rosea, seguito a ruota dal Corriere della Sera, secondo cui è fuori condizione e poco sereno. Infine 5 è il voto di Tuttosport.

I VOTI DI IMMOBILE:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Lalaziosiamonoi.it: 5