"Parte con un filo di apprensione. Ripresa da gigante, perché resta solo e combatte su ogni pallone. L'ultimo lo toglie a Ospina e disegna un capolavoro, trasformandolo nel gol buono per stendere il Napoli, il ventesimo in campionato". A riassumere la prestazione ancora una volta decisiva di Ciro Immobile contro il Napoli ci pensa alla perfezione il Corriere dello Sport: pur non vivendo la miglior serata della sua stagione, anche stavolta il bomber campano è riuscito infatti a mettere il timbro personale sul risultato. Capocannoniere incontrastato del campionato, tra l'8 e il 7 in pagella quest'oggi, Immobile viaggia così alla media di più di un gol a partita. Una gioia per mister Inzaghi, per il popolo biancoceleste e per tutti i fantallenatori che hanno scommesso su di lui in estate.

Questi tutti i voti di Ciro Immobile:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi.it: 8