Le pagelle di Immobile: raggiunge Signori anche in A, davanti solo la leggenda Piola

Decisivo, come al solito. Anche se veniva da settimane di polemiche, Ciro Immobile non sbaglia la prova contro il Crotone e mette a segno il gol del vantaggio. Noi di TMW l'abbiamo premiato con un 7 in pagella, così come La Gazzetta dello Sport: "Con un tempo così come poteva segnare se non in tuffo?", facendo riferimento alla piscina dello Scida dovuta al nubifragio in città. Stesso voto da Tuttosport, per cui Ciro è autore di un gran gol e una partita top. Dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport arriva un 8, che evidenzia anche l'assist oltre al gol: "Raggiunge Signori anche in Serie A, solo la leggenda Piola resta davanti".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 8

Lalaziosiamonoi.it: 8