Le pagelle di Immobile - Sbatte in faccia al Borussia Dortmund Scarpa d'Oro e rivincita personale

Ciro Immobile re dei bomber europei: alla prima occasione utile ha spiegato perché è lui la Scarpa d'Oro in carica con freddezza, lucidità e senso del gol. Tutto questo, prendendosi una gran bella rivincita personale proprio contro il Borussia Dortmund che lo aveva sedotto, acquistato e poi abbandonato nel 2014-2015. "Parte col gol che gli consente di raggiungere Signori al 2° posto della classifica dei marcatori laziali, chiude con l'assist per il 3-1 di Akpa", è difatti la pagella odierna del centravanti biancoceleste sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "La corona del gol europeo è sua, l'ha esposta in Champions", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Nel 3-1 di ieri contro i gialloneri, la prova di Immobile ha messo d'altronde tutti d'accordo: Ciro man of the match e pioggia di voti tra l'8 e l'8,5, con un'unica eccezione (il 7 della rosea).

Questi tutti i voti odierni di Ciro Immobile:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

LaLazioSiamoNoi: 8,5