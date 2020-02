vedi letture

Le pagelle di Inzaghi: capolavoro tattico, ancora una volta vince lo stratega della Lazio

Se la Lazio batte l'Inter e si porta al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla Juventus, grande merito va senza dubbio al suo condottiero in panchina, Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7,5 in pagella: "Partita capolavoro sia nella tattica individuata per avere la meglio sia nella scelta iniziale degli uomini. Luiz Felipe, Marusic e Caicedo (invece di Patric, Lazzari e Correa) per dare maggiore fisicità alla sua squadra". Stesso voto da TMW: "Ancora una volta l'ha vinta lui. La sua Lazio gioca una buona prima frazione e non perde la testa dopo l'immeritato svantaggio. Nella ripresa, inserisce Lazzari e Correa nel momento decisivo della partita". Voto 8 da Il Messaggero: "Ingabbia Conte sul piano fisico e tattico, ottiene il 19esimo risultato utile consecutivo. Stratega".

E poi i cambi giusti (Lazzari e Correa) al momento giusto.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 8

La Repubblica: 8

LaLaziosiamonoi: 9