© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Apoteosi biancoceleste all'Olimpico: la Lazio travolge la Juve e supera anche le ben più rosee aspettative di classifica. Merito in primis di mister Simone Inzaghi e della qualità dei suoi Fab 4 Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa e Immobile, proprio come evidenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport: "Bravo a non cedere alla tentazione di abiurare il modulo a 4 stelle per uno schieramento più coperto. Chirurgico nella strategia: attende la Juve anziché affrontarla a viso aperto. Perfetti i cambi". Così come il Corriere dello Sport: "Batte la Juve sul piano della qualità. Non è un complimento, è la pura verità. In questo momento la Lazio è in lotta per lo Scudetto". Se non dovesse bastare, poi, Inzaghi è stato pure il primo allenatore a vincere contro la Juventus di Sarri: come non premiarlo quindi a suon di 7,5 in pagella (o anche qualcosa in più)?

Questi tutti i voti di Simone Inzaghi:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi.it: 8