"Dopo 22 in A, solo Zico tra i brasiliani d'Italia ha segnato più di lui. Arriva a 14 e potrebbe fare 15 se non sbagliasse il rigore". Joao Pedro is on fire, ormai lo abbiamo capito. L'attaccante brasiliano, come evidenzia stamane anche La Gazzetta dello Sport, continua a trascinare il Cagliari a suon di gol: 14 in Serie A dopo quello segnato ieri al Parma, 15 se non avesse appunto fallito il penalty della possibile vittoria. La più bella notizia della stagione in terra sarda finora, insieme al ritorno di Radja Nainggolan: le statistiche confermano che la sua squadra ha assoluto bisogno di lui. Ora più che mai, per mettersi definitivamente alle spalle il periodo buio degli ultimi due mesi.

Questi tutti i voti di Joao Pedro:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

TuttoCagliari: 6