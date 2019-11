© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Alza il muraglione, vive di ripartenze. Ciascuno combatte le battaglie con i soldati e con i mezzi che ha, però non poteva pensare di scamparla: a furia di picconarlo, ogni muro cade". È questa la lettura de La Gazzetta dello Sport odierna sulla prova di mister Ivan Juric contro l'Inter. Il suo Hellas Verona è stato infatti impeccabile nel primo tempo, con tanta lucidità e organizzazione, poi però è andato in apnea e si è ritrovato in completa balia dell'avversario. Una frazione molto positiva, l'altra altrettanto negativa: si spiega sostanzialmente così il 6 in pagella che questa mattina mette d'accordo davvero tutti riguardo al tecnico croato. Nonostante una ripresa insufficiente, per piegare la resistenza gialloblù in ogni caso è servito un eurogol di Barella all'83'.

Questi tutti i voti di Juric:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

TuttoHellasVerona: 6