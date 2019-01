Le pagelle di Kessie - Bocciato su tutti i fronti, compromette la rimonta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan perde a Gedda contro la Juventus, chiudendo la Supercoppa italiana in dieci uomini. L'intervento violento dell'ivoriano, sanzionato da Banti grazie all'intervento del VAR, ha pregiudicato la partita dei rossoneri e compromesso la possibilità di tentare il pareggio. Inevitabile, di conseguenza, che le pagelle siano alquanto ingenerose nei suoi confronti. Voto massimo? Il 5 assegnatogli da Tuttosport e Corriere della Sera. Per il resto, fioccano i 4,5 de La Stampa e La Gazzetta dello Sport: "Non era il giorno, né il momento per perdere la testa e lasciare in dieci un Milan ancora vivo". E poi ci sono i 4 di TuttoMercatoWeb ("Intervento gratuito e dannoso") e Corriere dello Sport ("Gli saltano i nervi").