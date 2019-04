Le pagelle di Koulibaly: un solo errore, fatale, contro Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bene per oltre un'ora, poi si fa beffare da Zapata. Per TMW la prestazione di Kalidou Koulibaly contro l'Atalanta non è sufficiente: "Tiene ottimamente Duvan Zapata per un'ora di gioco, ma il centravanti colombiano è bravo a tenere duro e a uscire alla distanza. E nell'ultima mezz'ora nemmeno Koulibaly può nulla". Discorso simile su Tuttosport: "Nel duello con Zapata ha spesso la meglio, si fa prendere il tempo una sola volta e l'ex azzurro lo punisce". Voto 6 da Il Mattino: "Cerca di stare ben accostato a Zapata per non fargli prendere velocità e il disegno gli salta solo una volta, al 69', e Zapata gli fa gol. Fa reparto con Luperto e chiude a dovere nel primo tempo. Nella ripresa chiude un buco dove si infila Ilicic, ma può poco sul gol di Pasalic".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Il Mattino: 6

TuttNapoli.net: 6