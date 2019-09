© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A tratti è imprendibile, Jasmin Kurtic. Ma è quasi un marchio di fabbrica, perché quando l'asticella si alza lo sloveno fa sempre bella figura, anche se stavolta gioca una sfida a due facce. Maluccio nel primo tempo, almeno negli scambi e con la palla fra i piedi, molto meglio nella seconda frazione. Sulle palle inattive è sempre il più pericoloso, trova il tempo e batte gli avversari. Per due volte va vicinissimo al gol, poi al novantaduesimo trova lo specchio e la mette in porta, per i primi tre punti della SPAL contro la Lazio, con voti dal sette in su.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7