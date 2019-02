© foto di www.imagephotoagency.it

"Sembra l'Uomo Ragno". Ed è vero, perché l'Alban Lafont visto ieri in Fiorentina-Napoli è stato impeccabili, le ha prese tutte. Per tutti è lui il migliore in campo, anche per La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 8 in pagella - voto condiviso praticamente da tutti - ed evidenzia il fatto che sia lui a regalare un punto ai viola. Il classe '99 a volte non è sicurissimo, ma sempre concreto e a volte provvidenziale. Un gatto nero con riflessi felini, per l'appunto. A rubare la scena al Franchi è il giovane francesino.

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

La Nazione: 8

Tuttomercatoweb.com: 7