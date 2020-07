Le pagelle di Lautaro: quando vede Napoli si accende, un gol con tutta la rabbia del mondo

vedi letture

Un gol di rabbia e di classe: così, dopo tante difficoltà, Lautaro Martinez si ripresenta all'Inter e decide la vittoria dei nerazzurri sul Napoli. Voto 7, per noi: lo stesso scelto dal Tuttosport ("il gol è una gemma, quando vede Napoli si accende"). Un gol in stile Suarez, quello del Barcellona, sottolinea il Corriere della Sera (voto 7). Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport ("Gol cercato, pensato e costruito, con tutta la rabbia del mondo") e il Corriere dello Sport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

FcInterNews: 7