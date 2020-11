Le pagelle di Lautaro - Si infortuna nel pre-gara, ma gioca e segna un golazo: è un Toro ritrovato

Lautaro è tornato. O meglio, non se n'è mai andato. Dopo aver segnato al Real Madrid in Champions League, il Toro nerazzurro è tornato a colpire infatti anche ieri nel big match di campionato contro l'Atalanta. "Nel primo tempo ha avuto qualche battuta a vuoto, poi però è suo il grande merito di aver realizzato l'1-0 con astuzia e sangue freddo. Inoltre ha inventato il lancio che ha portato Vidal a tu per tu con Sportiello", scrive difatti su di lui La Gazzetta dello Sport odierna. "La rete di testa è bellissima e manda pure in porta Vidal. Viene incontro e partecipa alla manovra. Con due reti in 5 giorni è un Toro... ritrovato", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport. Un'altra prestazione da 7 in pagella, quasi all'unanimità, nonostante il pareggio della Dea e nonostante soprattutto il problema al flessore sinistro patito nel riscaldamento dallo stesso attaccante dell'Inter. Sono quattro così i suoi squilli in questa Serie A, cinque quelli stagionali contando anche il gol in Europa.

Questi tutti i voti odierni di Lautaro Martinez:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

InterDipendenza: 6