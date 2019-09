© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di fronte alle proprie ex squadre c'è sempre un po' di voglia di rivalsa. Oppure una soggezione per chi ti ha preso dai Dilettanti e ti ha portato fino alla Nazionale. Questa è la storia di Manuel Lazzari, passato in estate dalla SPAL alla Lazio, al suo primo confronto con i suoi ex compagni. Ne viene fuori una partita con il freno a mano tirato, nessuna sufficienza e, anzi, qualche spiffero di troppo dalla sua parte. Anzi, nella seconda frazione non si fa proprio vedere, venendo risucchiato dalla circostanza.

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5