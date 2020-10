Le pagelle di Leao: gioca da centravanti e bene. Cosa non banale

Gioca nel secondo tempo, subentrando a un Ibra che non gioca al meglio (pur regalando un assist a Brahim Diaz) e agendo da centravanti. Di solito sulla sinistra è uno dei migliori, stavolta si destreggia bene anche centralmente, cosa non banale. Così oltre al gol, relativamente semplice, fa bene in quasi tutto quello che gli gira attorno. Lo Sparta Praga non è avversario poi così irreprensibile.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5