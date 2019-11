© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non incide nonostante disponga di gamba e cambio di passo", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. "Non entra bene e soprattutto in fase di possesso si sbatte poco. Forse la panchina iniziale lo svuota o forse deve ancora crescere", sentenzia invece ancor più severamente il Corriere dello Sport. La pioggia di 5 in pagella è inevitabile, visto che in Milan-Lazio Rafael Leao non è minimamente riuscito a sfruttare l'opportunità in attacco al fianco di Piatek dopo aver sostituito Paquetà al 53'. Rimandato alla prossima partita, dunque, il classe '99 è ancora troppo incostante.

Questi i voti di Rafael Leao:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5