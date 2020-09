Le pagelle di Liverani - Male la prima per l'ex Lecce: il suo Parma (per ora) è troppo passivo

Male la prima per il Parma di mister Fabio Liverani, battuto 2-0 in casa all'esordio sulla panchina dei ducali. È vero, l'avversario era un Napoli sicuramente superiore per qualità e profondità della rosa, ma la squadra dell'ex tecnico del Lecce può e deve ancora crescere parecchio. "Deve migliorare la fase difensiva, condizionata da tanti errori individuali. Ma siamo all'inizio e il lavoro non gli mancherà", scrive infatti La Gazzetta dello Sport di oggi per motivare il suo 5,5 in pagella. Troppo passivo, in generale, l'atteggiamento dei suoi gialloblù contro un Napoli che nel secondo tempo è riuscito a dilagare senza troppi problemi. Per Liverani esame rimandato, dunque, al derby col Bologna di lunedì prossimo.

Questi tutti i voti odierni di Fabio Liverani:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5