Luis Alberto trascina la Lazio alla vittoria contro il Cagliari e viene premiato da tutti i quotidiani. 7 il voto de La Gazzetta dello Sport: "Un gol segnato, altri due sfiorati e l'assist al bacio per Correa. L'aria della finale lo desta dopo un periodo di torpore". Stesso voto da TMW: "Prima sbaglia in maniera clamorosa, poi trova il gol del vantaggio con un preciso destro che non lascia campo a Cragno. Perfetto anche in versione assist-man: lancio con il contagiri per Correa in occasione del raddoppio della Lazio". Per il Corriere dello Sport merita addirittura 8 in pagella: "Un gol bellissimo, ma è suo anche il secondo perché indica a Correa dove può andare meglio a ricevere la palla. Due gesti da fuoriclasse dentro un'interpretazione sublime di palleggio".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7