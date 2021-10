Le pagelle di Mancini: giganteggia in difesa ed esaspera un top player come Osimhen

Quando una partita finisce 0-0 è normale immaginare che i difensori siano stati i migliori in campo e così è stato per Mancini in Roma-Napoli, autore di una grande prestazione a cospetto di uno dei migliori attaccanti del campionato, ovvero Osimhen. La Gazzetta dello Sport scrive che con la sua marcatura "esaspera il nigeriano" sottraendogli spazio e aria. Il Corriere dello Sport sottolinea le "scintille" con la punta azzurra ma poi nelle occasioni importanti "c'è sempre". Tuttosport lo applaude per la capacità di giocare d'anticipo mentre Il Messaggero lo definisce "concentrato" e poi aggiunge "pomeriggio di lavoro duro ma se la cava bene". Per VoceGiallorossa "giganteggia in difesa"; infine per TMW è bello il duello con Osimhen perché "cerca sempre il corpo a corpo".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Il Messaggero: 6,5

VoceGiallorossa: 7