Le pagelle di Mancini: voto 9, è il grande protagonista del 2019

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si fanno nove gol a caso. Fa tredici vittorie sulla panchina dei record, la vittoria contro l'Armenia è il trionfo di Roberto Mancini: il 2019 è suo, anche il test di Zaniolo e Tonali va dove vuole lui. La magia è sua, sottolinea la Gazzetta dello Sport, se l'Italia ha a disposizione due o tre alternative per ruolo è merito del suo ct. Il migliore per distacco di questo nuovo ciclo azzurro che è tornato a far sognare un paese. Autostima ricostituita, armonia, determinazione, principi di gioco, propositività: questi i cardini nel cantiere azzurro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 9

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 9

Corriere della Sera: 8,5