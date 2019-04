Non solo Dzeko, la Roma batte l'Udinese anche grazie al suo muro in difesa, Kostas Manolas. Il migliore del reparto arretrato, premiato da tutti i quotidiani con voti alti. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del greco è da 7: "È l'uomo ovunque ogni volta che la difesa lascia spazi". Stesso voto da TMW e da Tuttosport: "Bravo a chiudere su Lasagna in avvio, si ripete con una scivolata provvidenziale al 17'. Anche nel finale dalle sue parti non si passa".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 7

Tuttosport: 7