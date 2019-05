© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Migliore in campo contro la SPAL e molto vicino anche a parare il calcio di rigore di Petegna. Alex Meret è tornato al Paolo Mazza da avversario per la prima volta dopo la sua esperienza nel club estense e se il Napoli ha vinto lo deve anche alle sue parate. Nel finale di supera e regala tre punti ai suoi che nonostante non abbiano più niente da chiedere al campionato continuano a vincere come se nulla fosse.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5