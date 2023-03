Le pagelle di Milinkovic-Savic: assente ingiustificato, altra prova deludente del centrocampista

Sergej Milinkovic-Savic delude le aspettative. Ancora una volta. Il centrocampista della Lazio si è visto poco nella serata del "Dall'Ara" dove la sua squadra ha pareggiato senza reti contro il team di Thiago Motta. "Altra prova deludente - scrive la Gazzetta dello Sport -. Lento e abulico per lunghi tratti della gara". Dello stesso avviso è il Messaggero che lo considera il peggiore in campo nonostante un'insufficienza lieve, 5,5: "Thiago Motta gli prepara una gabbia attorno dalla quale non riesce mai a liberarsi". Per Tuttosport la sua prova è da 6: "Classe superiore, mancano però i suoi inserimenti". Questo invece il commento di TMW: "Uno degli assenti dei biancocelesti nella serata del Dall’Ara. Si abbassa e si alza cercando di impattare in zona gol, ma non è brillante e non riesce a trovare giocate decisive".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5

Il Messaggero: 5,5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5,5