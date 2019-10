Che serataccia per il serbo. "Non inventa niente", scrive La Gazzetta dello Sport del serbo, steccato da tutta la stampa. "Mogio", è il commento de Il Messaggero, che parla di un giocatore "molle sull'unica palla buona in area". Tuttomercatoweb.com infatti racconta di una gara dove SMS è stato "decisamente in ombra rispetto ai colleghi di reparto". Anche LaLazioSiamoNoi.it concorda: "una serata no, conclusa con un cambio anticipato per qualche pallone perso di troppo. L’utilità maggiore sui calci piazzati a sfavore, due volte ci mette il capoccione per contrastare quelli che salgono in area".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5.5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 5.5

Messaggero 5.5

Il Tempo 5.5

LaLazioSiamoNoi.it 5.5