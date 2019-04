Le pagelle di Milinkovic: un disastro nel suicidio Lazio, voti fra 3 e 4

© foto di Insidefoto/Image Sport

Voti estremamente negativi per Milinkovic-Savic, la cui espulsione al 35' del primo tempo ha condizionato in modo netto l'andamento della gara fra Lazio e Chievo. "Inaccettabile il modo in cui rimedia il rosso - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, un campione si vede anche dalla testa". Lui affonda, come tutta la Lazio affonda contro il Chievo, con una media voti tra il 3 e il 4.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 3

Corriere dello Sport: 3

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 3

Lalaziosiamonoi.it: 4