© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due gol con la Nazionale per battere la Bosnia, uno per prendesi la Roma. All'esordio Henrikh Mkhitaryan fa capire di che pasta è fatto, seppur solitamente sia abituato più a creare gioco che non a concludere l'azione. La staffilata sul primo palo batte Consigli, forse colpevole di non chiudere al meglio, ma è una gara di qualità anche negli appoggi. Giudizi plebiscitari, tutti condividono il 7 in pagella: è bravo sia a spingere che a sacrificarsi in fase di ripiego.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7