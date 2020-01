© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono anche i guantoni di Juan Musso, sulla vittoria conquistata dall'Udinese ai danni del Sassuolo. 7 in pagella, per l'estremo difensore argentino (autentica saracinesca) su TMW. Ma anche su La Gazzetta dello Sport: portiere di categoria superiore, per la rosea. L'Udinese può contare su di lui, scrive Tuttosport, che però scende a 6,5.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

TuttoUdinese: 7