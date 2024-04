Torino, porte girevoli: per Tuttosport in dubbio la conferma di Vanja, idea Musso

vedi letture

Uno sguardo al futuro per il Torino. Mentre sul campo la squadra di Ivan Juric vuole chiudere in crescendo il campionato, dietro le scrivanie si cerca di progettare la prossima stagione. Intanto c'è un derby da giocare, una partita che non sarà come le altre. Una sfida che può rappresentare un volano molto importante in vista della cosa ad un piazzamento europeo. Il settimo posto infatti, rappresentato in questo momento dal Napoli, dista soltanto quattro lunghezze e la missione è più che possibile.

La situazione dei portieri

Per l'anno che verrà invece si cercano nuovi profili valutando anche la situazione di chi potrebbe salutare. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non dovrebbero rientrare nei piani sia Gemello che Popa mentre la conferma di Vanja Milinkovic-Savic, si legge sempre sul quotidiano, sarebbe in forte dubbio.

Idea Musso

Resta quindi da capire quali potrebbero essere le prossime mosse in vista della stagione ventura. Per il ruolo di estremo difensore, riporta il giornale oggi in edicola, piacerebbe molto Juan Musso estremo difensore dell'Atalanta. Il numero uno nerazzurro infatti è chiuso dalla crescita di Carnesecchi e potrebbe anche vastare un eventuale cambio di casacca per l'anno prossimo. Discorsi forse un po' prematuri ma con la voglia del Torino di pianificare.