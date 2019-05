© foto di PhotoViews

Una stagione in chiaroscuro, tanti problemi fisici che lo hanno rallentato, ma alla fine il gol Champions dell'Inter lo ha messo a segno proprio Radja Nainggolan, l'uomo voluto a tutti i costi da Luciano Spalletti l'estate scorsa. Partita non straordinaria fino al minuto 84 ma poi si fa trovare al posto giusto al momento giusto, diventando l'uomo della provvidenza per i nerazzurri, con il tap-in che vale il quarto posto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews.it: 7,5