Le pagelle di Origi: eroe per caso, uomo della Provvidenza

Da Carneade a grande risolutore. Divock Origi in serata non fa rimpiangere Firmino, nonostante il compito di sostituirlo non sia per niente facile. Gol da centravanti, "l'uomo della provvidenza" secondo La Gazzetta dello Sport, mentre dell'assente Firmino "non si ricorda più nessuno", citando il Corriere dello Sport. Eroe per caso, firma il 4-0 quando sembrerebbe definitivamente fuori dalla partita, salvo poi lasciare il campo per infortunio.

I VOTI:

TMW : 9

La Gazzetta dello Sport : 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

La Repubblica: 8