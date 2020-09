Le pagelle di Orsolini: continua a vivere in letargo e provoca stupidamente il rigore

vedi letture

Serata da dimenticare per Riccardo Orsolini. Mai pericoloso nella sconfitta del Bologna contro il Milan, l'esterno offensivo rossoblù causa anche il penalty del 2-0 finale. E infatti i voti in pagella non sono dei migliori: si va dal 5,5 di Tuttosport ("provoca stupidamente il rigore") al 5 de La Gazzetta dello Sport ("Theo lo batte in astuzia e colpetti"). Ma ci sono anche i 4,5: nostro, come pure del Corriere dello Sport ("Impalpabile. Continua a vivere in letargo") e Corriere della Sera ("Non avvia mai il motore"). Serve un altro Orso, in buona sostanza.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5 non avvia mai il motore