Le pagelle di Osimhen: entra, segna e glielo annullano, si fa espellere. Deleterio

vedi letture

Serata così così per il centravanti del Napoli, Victor Osimhen. Entrato nel secondo tempo al posto di un Petagna incolore, lui fa tutto e il contrario di tutto. In un attimo trova il gol - che viene annullato per doppio tocco di Mario Rui - con un colpo di testa. Poi nello spazio di qualche minuto raccoglie un doppio giallo che lo costringe a lasciare in dieci i compagni nel finale. È deleterio, come spiega Gazzetta.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5