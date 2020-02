vedi letture

Le pagelle di Palacio: eroe di giornata, il suo pareggio è miracoloso

Evergreen Rodrigo Palacio. Passano gli anni e migliora, come il vino buono. Anche ieri il suo sigillo che toglie le castagne dal fuoco al Bologna e gli permette di conquistare un punto contro l'Udinese. Per noi di Tuttomercatoweb.com è stato l'eroe di giornata, meritando un 7 in pagella. E anche i quotidiani lo premiano. La Gazzetta dello Sport, voto 7, parla di un pareggio miracoloso. Il Corriere dello Sport, mezzo voto in meno, apprezza la sua mobilità. Per Tuttosport il suo gol è ossigeno puro.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

Tuttosport: 7