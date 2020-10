Le pagelle di Patric: ingenuità pazzesca. Partita disastrosa, in vena di regali

L'ingenuità pazzesca sul rigore e non solo. Serata da dimenticare per Patric, difensore della Lazio in nettà difficoltà contro il Bruges. Anche se i giudizi sono divisi. 5,5 per il Corriere dello Sport, che pure scrive: "Sempre in vena di regali". Partita disastrosa e voto 4 per Tuttosport: "Regala un gol che De Katelaere si divora. Il Var però non mente". Così anche La Gazzetta dello Sport: "Grave ingenuità che costa carissima".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

LaLazioSiamoNoi: 5