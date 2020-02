Le pagelle di Pellegrini - Involuzione che preoccupa: re degli assist... per gli avversari

vedi letture

"La traccia per il delitto perfetto arriva dopo 40 minuti di contenimento e sacrificio: la gestisce male da posizione ottima. E avvia suo malgrado l'azione del gol di Pasalic. In più, non incide quasi mai. Serataccia". Il Corriere dello Sport di questa mattina analizza così la prova di Lorenzo Pellegrini contro l'Atalanta: il centrocampista della Roma ha provato a dare ordine alla manovra senza riuscirci, mostrando - come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport - una brutta "involuzione". Spesso spaesato e autore dell'errore che alla fine, insieme al bel gesto tecnico di Pasalic, ha deciso il match. Il rilancio dei giallorossi passa però proprio dal recupero dei loro uomini migliori, in primis Pellegrini, diventato ormai solamente un lontano ricordo del re degli assist (ben 11 finora in stagione) ammirato nel 2019.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa: 5