© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è chi ha già proposto di dargli la maglia numero dieci. Una eredità pesante per chi è nato a Roma e indossa la maglia giallorossa, tanto più se è cresciuto nelle giovanili. Ma Lorenzo Pellegrini, nella serata di ieri, ha dimostrato di potere reggere il confronto, magari riuscendo ad avere una continuità di prestazioni. Tre assist straordinari, in particolare l'ultimo a Kluivert: nel gioco del chiaro-scuro ha la lucidità per spedire l'olandese in porta con il tocco giusto al momento corretto. Lo aveva già fatto poco prima con Mkhitaryan.

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 8