© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Nell'uno contro uno non esce praticamente mai vincitore", si legge nella pagelle di TMW riguardanti Ivan Perisic. Il croato si sacrifica in fase difensiva, ma davanti sbaglia troppo e non incide mai nell'arco dei 90 minuti. Indicato come il peggiore quasi da tutte le testate, per il Corriere dello Sport è 'tornato quello inconcludente e incapace di fare la differenza'.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb 5

FcInterNews 5

Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4

La Repubblica 4,5