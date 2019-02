© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' senza dubbio Krzysztof Piatek il migliore in campo di Atalanta-Milan, fosse soltanto per la doppietta decisiva che regala i tre punti a Gattuso. Una delizia in girata prima, un colpo di testa su angolo poi. E' semplicemente devastante il polacco, che trasforma in oro tutto ciò che gli passa per i piedi. Sei reti in cinque partite col Diavolo, praticamente segna una volta all'ora. I numeri sono da capogiro, da '9'. E fino a 9 si spingono i voti in pagella per lui: nessuno riesce più a fermare Piatek.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 9

Corriere della Sera: 8

Tuttomercatoweb.com: 8