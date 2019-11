© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tante assenze in casa Milan per la sfida contro il Napoli, ma qualche piccolo passettino in avanti lo si è palesato comunque. Stefano Pioli strappa la sufficienza per noi di Tuttomercatoweb.com e avrebbe potuto collezionare anche un mezzo punto in più, magari togliendo prima un evanescente Piatek. Per La Gazzetta dello Sport stesso voto, perché il Diavolo ha mostrato qualche progresso nella compattezza, anche se il problema del gol è pesante. Sufficienza anche per Tuttosport, il Corriere dello Sport ("Con le assenze difficile fare di più") e per il Corriere della Sera che sottolinea i segnali di risveglio del suo Milan, che sul mercato di gennaio però avrà bisogno di qualche innesto.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6