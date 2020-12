Le pagelle di Pirlo: rimette Chiesa al centro del suo villaggio (sulla destra)

Altra partita, nuova formazione provata, preferendo far riposare i due più impiegati della stagione. Vince, ha una risposta da Chiesa - che come scrive Il Corriere della Sera è al centro del suo villaggio, cioè sulal fascia destra - ma anche qualche incertezza difensiva, oltre a un'idea sulla dipendenza da Cristiano Ronaldo. Dubbi di Benevento dimenticati? Forse è un po' prestino per dirlo, ma almeno per ieri sera può sorridere in attesa di esami più probanti.

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 6,5