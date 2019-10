© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol ma non solo. Miralem Pjanic non ha realizzato solamente il 2-1 con cui la Juventus ha battuto il Bologna ma è l'autentico metronomo della formazione di Maurizio Sarri. Detta i tempi in mezzo al campo risultando fra i migliori. Questo il commento di Tuttomercatoweb.com: "E' la sua Juve. Ogni partita di più, esaltato dal gioco di Sarri che lo ha messo davvero al centro. Mihajlovic prova ad annullarlo mettendogli Soriano alle calcagna, lui continua a far girare la sua Juve al ritmo che serve per vincere. E poi segna, ancora una volta. Migliore in campo, di nuovo. Un autentico direttore d'orchestra, che conduce in un duplice senso: la sinfonia della sua squadra, e anche la Juve sulla via della vittoria".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

TuttoJuve.com: 7,5