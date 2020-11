Le pagelle di Prandelli: tanto da fare. Difficile immaginare un esordio peggiore

Buona la prima non è il titolo del (nuovo) esordio di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Dopo la sconfitta col Benevento, se è ancora troppo presto per esprimere giudizi, sicuramente i voti non sorridono all’ex ct. 5,5 per La Gazzetta dello Sport: “Nessuno gli chiedeva miracoli, ma le sue novità non danno risultati”. Più bassi (5) i voti del Corriere dello Sport (“lo aspetta un lavoro pesante”) e di Tuttosport (“difficile immaginare un esordio peggiore”).

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

FirenzeViola: 6