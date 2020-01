© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppietta per Fabio Quagliarella, che trascina la Sampdoria con una doppietta e trascina Ranieri alla prima vittoria casalinga del 2020. Può essere il miglior acquisto della Samp, abbiamo scritto su TMW a corredo del 7,5 in pagella. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Si scende a 7 sulle pagine di Tuttosport ("inizia a ritrovarsi dopo tante difficoltà") e Corriere della Sera. Come pure per SampdoriaNews, che ne evidenzia la freddezza sul calcio di rigore.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

SampdoriaNews: 7