© foto di Insidefoto/Image Sport

A un passo dal record di Batitusta: Fabio Quagliarella, con la doppietta segnata proprio al Franchi contro la Fiorentina, è arrivato a dieci gare consecutive sempre in rete, Batigol ha fissato il record a undici. Numeri da campione assoluto, per il capitano della Sampdoria, ieri "letale come un cobra" (Tuttosport) nello spettacolare 3-3 contro i viola. Come il buon vino, assicura TMW.