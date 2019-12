© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"King Fabio è tornato". Su TMW, a corredo di un sontuoso 7,5, abbiamo commentato così la prestazione di Fabio Quagliarella, a conti fatti unica nota lieta nella rocambolesca sconfitta per 4-3 patita dalla Sampdoria all'ultimo minuto contro il Cagliari. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la rovesciata del primo tempo certifichi l'inizio del suo campionato. "Davvero super" commenta il Corriere dello Sport come giudizio per il 7, stesso voto assegnato al bomber campano da Tuttosport: "Motivato anche se non è lo stesso dell'anno scorso".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5