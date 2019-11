© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Settimana di Black Friday, Sarri gli fa lo sconto: solo 63 minuti da trequartista. Li usa per un uno-due con Dybala, un po' di palleggio, pochi spunti. Non il periodo della vita", è la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prova da 5,5 di Aaron Ramsey contro l'Atletico Madrid. "Deve fare molto di più per tornare ai livelli dell'Arsenal. La scorsa settimana ha trascinato il Galles all'Europeo con una doppietta, stavolta trascina se stesso in campo. Giusto il cambio", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport addirittura con un 5 in pagella e il titolo di peggiore tra le fila bianconere. Meno "severi" noi di TMW (6) e Tuttosport (6,5): il gallese non si sarà infatti inserito come gli chiede da sempre il suo allenatore, ma è stato comunque bravo a fare da galleggiante tra i reparti. In ogni caso, la Juventus dalla stella classe '90 arrivata la scorsa estate a parametro zero si aspetta molto, molto di più.

Questi tutti i voti di Ramsey:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6,5

TuttoJuve: 5,5